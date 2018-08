Owen e i raptor dovevano neutralizzare uno spacciatore internazionale in Jurassic World

Jurassic World doveva aprirsi con l'Owen Grady di Chris Pratt che a bordo della sua motocicletta saltava da un elicottero insieme ai suoi velociraptor per neutralizzare uno spacciatore internazionale. E qualora ve lo steste chiedendo, no: non è uno scherzo.

A dichiararlo è stato nientemeno che il regista del film, Colin Trevorrow, che nel corso di una recente intervista ha reso noto che la prima stesura della sceneggiatura del film era radicalmente diversa rispetto a quella definitiva.

L'idea al centro della trama originale era stata pensata dallo sceneggiatore John Sayles, e riguardava un mercenario che veniva assunto per addestrare una squadra di dinosauri per neutralizzare un villain chiamato Barone Von Drax. Nonostante inizialmente lo spunto fosse piaciuto al produttore Steven Spielberg, si decise di abbandonarlo. E chissà perché.

"Ho letto solo una volta la sceneggiatura originale, quindi non ricordo tutti i dettagli" ha dichiarato Trevorrow. "Mi pare che il protagonista fosse un ragazzo di nome Vance, che alla fine divenne Owen nella nostra storia. Il film si apriva con questo Vance che saltava da un elicottero con un branco di raptor durante un raid militare nel quartier generale di un trafficante di droga in Colombia. Diciamo che era un approccio diverso rispetto a quello che avevo in mente".

Che ne pensate al riguardo? Avreste gradito questo approccio eufemisticamente "tamarro" per la serie? Fatecelo sapere nei commenti!