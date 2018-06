Owen e 'Blue' pronti all'azione nel nuovo poster di Jurassic World: Il Regno Distrutto

Man mano che l'uscita in sala di Jurassic World: il Regno Distrutto si avvicina - noi lo vedremo la prossima settimana - la Universal Pictures aumenta la pubblicità del film e adesso ci regala un bellissimo poster nel quale l'Owen di Chris Pratt è al fianco di Blue il Raptor.

Ed entrambi sembrano prontissimi ad entrare in azione!

"Sono passati quattro anni da quando il parco a tema e il resort di lusso Jurassic World sono stati distrutti dai dinosauri fuori dal container. Isla Nublar è stata abbandonata dagli umani mentre i dinosauri sopravvissuti si arrangiano nella giungla.

Quando il vulcano dormiente dell'isola inizia a svegliarsi, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) creano una campagna per salvare i dinosauri rimasti da questo evento che può causarne l'estinzione. Owen è spinto dalla volontà di trovare Blue, il suo Raptor, che è ancora disperso nella foresta, e Claire ha coltivato, nel frattempo, un grande rispetto per queste creature, che sono diventate la sua missione nella vita. Quando arriva sull'isola - mentre la lava comincia a scendere - la spedizione scopre anche una cospirazione che potrebbe riportare il nostro intero pianeta a un ordine pericoloso, che non si vedeva da tempi preistorici.

Con la meraviglie, l'avventure e i brividi che sono sinonimo di una delle serie più famose e di successo nella storia del cinema, questo nuovissimo evento cinematografico vede il ritorno di personaggi e dinosauri preferiti, insieme a nuove razze di bestioni più terrificanti e terrificanti. Benvenuti a Jurassic World: il Regno Distrutto."

Che ve ne pare del poster? Ditecelo nei commenti!