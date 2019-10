Ovviamente è stato Tom Cruise, e non gli Avengers, ad insegnare gli stunt a Cobie Smulders

Nel corso di una recente intervista Cobie Smulders, che ha interpretato Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe fin dai tempi del primo Avengers nel 2012, ha raccontato che fu solo lavorando con Tom Cruise che imparò davvero cosa significa fare i propri stunt.

I due si conobbero nel 2016 sul set di Jack Reacher: Punto Di Non Ritorno, sequel del ben più riuscito Jack Reacher: La Prova Decisiva, action del 2012 diretto da Christopher McQuarrie. A proposito del secondo film della saga, nel quale la Smulders ha interpretato la co-protagonista, l'attrice del MCU ha dichiarato:

"Quando ho lavorato con Tom Cruise su Jack Reacher ho imparato tutto ciò che non sapevo sull'allenamento, sui combattimenti, sulle acrobazie, sugli stunt e su come fare tutte queste cose in sicurezza su un set cinematografico. Tom è un tale professionista che riesce a fare tutto correttamente e sempre al massimo delle proprie capacità".

Insomma, il sequel diretto da Edward Zwick potrebbe aver deluso le aspettative, ma almeno è servito alla Smulders per imparare dal migliore. Nel corso della sua carriera, l'attrice ha interpretato Maria Hills in ben sei film del Marvel Cinematic Universe, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ed è tornata recentemente insieme a Samuel L. Jackson (Nick Fury) in Spider-Man: Far From Home. Ad oggi non è dato sapere quando tornerà.

Per quanto riguarda l'instancabile Tom Cruise, invece, lo rivedremo consecutivamente per i prossimi tre anni, sempre d'estate, nel 2020 con Top Gun 2, nel 2021 con Mission: Impossible 7 e nel 2022 con Mission: Impossible 8.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Top Gun 2 e alla recensione di Jack Reacher 2.