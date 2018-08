Overlord: nuovo suggestivo poster per il film prodotto da J.J. Abrams

Paramount Pictures ha diffuso un nuovo poster ufficiale di Overlord, l'atteso war thriller prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams. L'immagine mostra il nazi-zombie apparso nel trailer rilasciato il mese scorso.

Overlord, film che non sappiamo ancora se farà parte dell'universo di Cloverfield, segue le vicende di un gruppo di paracadutisti statunitensi che si imbattono in una cellula segreta dell'esercito nazista che, a causa di un terribile esperimento, ha fatto una scoperta sconcertante: gli esiti del conflitto mondiale cambiano radicalmente quando i soldati americani, giunti in un villaggio occupato dalle forze del Reich, scopriranno che i soldati nazisti non saranno le uniche minacce da fronteggiare, perché inquietanti entità soprannaturali arrivate da un'altra dimensione stanno infestando il mondo.

Diretto da Julius Avery, il film è basato su un'idea originale di Abrams e Billy Ray, uno degli sceneggiatori di Hunger Games. La pellicola è co-scritta da Ray e Mark L. Smith con Lindsay Weber e Abrams nel ruolo di produttori.

Il cast del film comprende Jovan Adepo (The Leftovers), Wyatt Russell, Jacob Anderson (Game of Thrones), Dominic Applewhite (Il discorso del re), Pilou Asbaek (Game of Thrones), Iain de Caestecker (Marvel’s Agents of SHIELD), John Magaro (La Grande Scommessa), Mathilde Ollivier (The Misfortunes of Francois Jane) e Bokeem Woodbine (Fargo).

L'uscita nelle sale di Overlord è prevista per il 25 ottobre. Potete trovare il poster in calce alla notizia.