Overlord, nuovo straordinario art poster ufficiale per il film Bad Robot

È da oggi disponibile nelle migliori sale italiane l'interessante e riuscito Overlord, war movie gore a base di esperimenti sovrannaturali e nazisti prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams e diretto dal talentuoso Julius Avery (Son of a Gun), che dirige un cast guidato da Jovan Adepo e Wyatt Russell.

Overlord è ambientato alla vigilia dello sbarco in Normandia, quale parte dell’operazione Overlord finalizzata all’invasione dell’Europa da parte degli Alleati, in cui un gruppo di paracadutisti americani si ritroveranno dietro le linee nemiche per dar vita ad una missione cruciale per il successo dell’occupazione. Tuttavia, mentre si accingono all’approccio del loro obiettivo, cominciano a realizzare che c’è molto altro in questo villaggio preso dai nazisti di una semplice operazione militare.



Il film si basa sulle idee sviluppate dallo sceneggiatore di Hunger Games, Billy Ray, e del visionario J.J. Abrams. Lo script del lungometraggio è scritto a quattro mani grazie alla collaborazione di Ray e Mark L. Smith, mentre Abrams, come spiegavamo, in quest’occasione veste i panni i soli panni di produttore.



Nel cast di Overlord troviamo anche Bokeem Woodbine, Johan P. Asbaek e Iain De Caestecker. Il titolo è stato distribuito oggi nelle sale italiane dalla 20th Century Fox, per cui il consiglio è il seguente: affrettatevi al cinema per godere di un prodotto di genere molto valido e di grande intrattenimento.