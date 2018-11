Overlord: ecco una clip in esclusiva per Everyeye!

Everyeye è lieta di mostrarvi in anteprima una clip esclusiva di Overlord, nuovo film prodotto da J.J. Abrams che mescola fantascienza e horror alla Seconda Guerra Mondiale.

Il film segue un gruppo di paracadutisti statunitensi durante i giorni più duri della Seconda Guerra Mondiale. I soldati si imbatteranno in una cellula segreta dell'esercito nazista che, a causa di un terribile esperimento, ha fatto una scoperta sconcertante, capace di cambiare non solo gli esiti del conflitto ma di decidere addirittura le sorti del mondo intero.

Come precedentemente riportato, J.J. Abrams ha dichiarato riguardo al film: "Overlord ... prima di tutto è un film che non vedo l'ora che voi vediate perché il regista, Julius Avery, ha fatto un grandissimo lavoro. Ma per i dettagli, lo sapete, dovrete solo aspettare e guardarlo. Posso assicurarvi, però, che sarà una pellicola veramente folle".

Il film è diretto da Julius Avery (Son of a Gun), da una sceneggiatura scritta a quattro mani da Billy Ray (Capitan Phillips) e Mark L. Smith (The Revenant). Il film sarà R-rated e vedrà la partecipazione di Jovan Adepo, Jacob Anderson, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker, John Magaro, Wyatt Russell e Bokeem Woodbine.

L'uscita è prevista per il prossimo 8 novembre.

Qui sotto la clip in esclusiva per Everyeye.