Da Overdrive e Narcos Messico, la Top 10 dei dieci film e serie tv più popolari su Netflix

Come annunciato ieri stesso da Netflix, il colosso dello streaming ha introdotto una categoria molto richiesta dagli abbonati, cioè quella della Top 10 dei contenuti cinema o serie TV, originali o meno, più popolari della piattaforma, così da capire le preferenze del pubblico e avere a portata di mano la produzione imperdibile della settimana.

Ebbene, entrata in funzione nelle ultime ore, la categoria ha già mostrato quali sono le preferenza principali degli abbonati italiani, i contenuti più visualizzati e attualmente presenti in una Top 10 che potrebbe cambiare da un momento all'altro a seconda del successo di questo film o di quella serie televisiva.



Ecco la Top 10 dei contenuti più popolari di Netflix Italia:



1. NARCOS: MESSICO 2 - Seconda stagione della serie televisiva originale della piattaforma, tra le più importanti del servizio, più amate e seguite. Nel cast troviamo Diego Luna e Scoot McNairy -> la recensione di Narcos: Messico 2.



2. LOCK & KEY - Prima stagione dell'adattamento televisivo dell'omonimo fumetto di Joe Hill. Una famiglia problematica, strane chiavi, avvenimenti fuori dal comune e Carlton Cuse alla produzione -> la recensione di Lock & Key.



3. IL SUO ULTIMO DESIDERIO - Nuovo film di Dee Rees con protagonisti Anne Hathaway, Ben Affleck e Willem Dafoe. Racconta di una giornalista che sceglie la famiglia al posto della carriera -> la recensione de Il suo ultimo desiderio.



4. ISI & OSSI - Commedia sentimentale con protagonisti due adolescenti e prima produzione originale di Netflix in ambito cinema in lingua tedesca.



5. ARRIVANO I PROF - Commedia italiana diretta da Ivan Silvestrini e con protagonista Claudio Bisio.



6. SEX EDUCATION 2 - Serie originale del servizio, tra le più viste degli ultimi due anni e molto amata da adolescenti e pubblico più maturo. Protagonisti sono - tra gli altri - Asa Butterfield, Emma Mackey e Gillian Anderson -> la recensione di Sex Education 2.



7. BETTER CALL SAUL 5 - Primo episodio e già in classifica nel giro di 24h. Non serve neanche presentarla: è la mitica e inarrivabile serie spin-off di Breaking Bad dedicata alle origini del personaggio di Bob Odenkirk -> primo sguardo a Better Call Saul 5.



8. P.S. TI AMO ANCORA - Sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo con Noah Centineo e Lana Condor -> la recensione di P.S. Ti amo ancora.



9. L'ACCADEMIA DEI CUCCIOLI -> Prodotto per bambini.



10. OVERDRIVE - Action in stile Fast & Furious con protagonista Scott Eastwood.