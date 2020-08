Over the Moon, svelata l'uscita su Netflix: le anticipazioni di Glen Keane da Giffoni 50

Glen Keane, leggendario animatore della scuderia Disney che ha lavorato alla creazione di classici indimenticabili come La Sirenetta e Tarzan, è stato ospite a Giffoni 50 per presentare Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, nuova pellicola animata in arrivo su Netflix che firmerà il suo esordio alla regia di un lungometraggio.

Premiato con l'Oscar nel 2017 per Dear Basketball, il bellissimo corto scritto dal compianto Kobe Bryant come lettera d'addio (e d'amore) alla pallacanestro, Keane ha partecipato ad una lunga e interessante sessione di Q&A (potete trovare il video in calce) durante la quale ha svelato alcuni dettagli sulle atmosfere del film.

"Progetta un congegno che le permetta di raggiungere la Luna e incontrare la leggendaria dea che vi vive" ha spiegato il regista. "È stato un vero e proprio lavoro d’amore durato tre anni, ma soprattutto un viaggio emotivo che vi farà piangere tanto. Ci sono otto splendide canzoni degne di un musical, con ispirazioni variegate, da Peter Pan a Il mago di Oz. Per me resta il più bel film che abbia mai animato."

Dopo il trailer ufficiale di Over the Moon diffuso lo scorso giugno, il film ora ha anche una data di uscita: arriverà su Netflix il prossimo 23 ottobre.

La pellicola segue le vicende di Fei Fei, una giovane e intelligente ragazza appassionata di scienza che costruisce un razzo per andare sulla Luna e dimostrare così a tutti l'esistenza di una leggendaria Dea della Luna. Lì finirà per imbarcarsi in una missione inaspettata e scoprire un mondo stravagante popolato da creature fantastiche.

"Questo è uno dei grandi privilegi del mio mestiere. Sono volato in Africa per Tarzan e ho girato i castelli della Francia per La Bella e la Bestia" ha aggiunto Keane. "E così mi sono immerso in questa nuova realtà, un mondo in bilico tra tradizione e innovazione. Sono salito a bordo del famoso treno magnetico a 470 km all’ora che fluttuava da un luogo all’altro senza mai toccare terra e anche lì ho trovato delle ispirazioni per il progetto del razzo di Fei Fei. Il cuore del racconto, però, resta il concetto puro dell’amore eterno che la bambina vuole far fiorire di nuovo nel padre alla vigilia delle sue seconde nozze. Sono le storie che mi piacciono, quelle in cui i personaggi realizzano l’impossibile."