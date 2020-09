Over The Moon, un nuovo poster per il prossimo film d'animazione targato Netflix

Tra poco meno meno di un mese arriverà su Netflix Over The Moon, la più recente pellicola d'animazione prodotta dalla piattaforma streaming, e tra gli ultimi materiali promozionali diffusi c'è anche un nuovo fantastico poster.

Si intitola Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria il nuovo progetto animato affidato alle mani esperte di Glen Keane (il regista del corto Premio Oscar Dear Basketball, e produttore, sceneggiatore e animatore di tanti classici Disney, da Rapunzel - L'Intreccio della Torre a La Sirenetta, da Tarzan a La Bella e La Bestia) e John Kahrs (regista del corto Premio Oscar Paperman e animatore di numerose pellicole targate Disney Pixar come Toy Story 2, Monsters & Co., Gli Incredibili e Cars), che arriverà su Netflix il prossimo 23 ottobre.

Nato da una co-produzione Pearl Studio e Netflix, Over The Moon racconta la storia di "una brillante ragazzina che, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l'esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Un'emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l'accettazione di novità inattese e il potere dell'immaginazione", come recita la sinossi ufficiale della pellicola.

E mentre ci sono già stati mostrati dei trailer per il film, nelle ultime ore è stato diffuso anche un nuovo poster promozionale che trovate, come sempre, nella nostra gallery.

Con le voci di Cathy Ang, Phillipa Soo, John Cho, Robert G. Chiu, Ken Jeong, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Artt Butler Kimiko Glenn, e Sandra Oh, e le musiche di Christopher Curtis, Marjorie Duffield e Helen Park, Over The Moon si candida decisamente ad essere uno dei progetti più attesi dell'anno.