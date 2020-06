Over the Moon, credere è tutto nel primo trailer del musical animato Netflix

Rivelando i primi e interessanti dettagli sull'annunciato e affascinante Over the Moon, musical d'animazione sviluppato dai talenti di Pearl Studio Production (Il Piccolo Yeti), Netflix ha diffuso online anche un poster e un primo, intrigante e promettente trailer ufficiale, emozionante e coloratissimo.

Questa la sinossi ufficiale di Over the Moon: "Alimentata dalla determinazione e dalla passione per la scienza, una giovane e intelligente ragazza costruisce un razzo per andare sulla Luna e dimostrare così a tutti l'esistenza di una leggendaria Dea della Luna. Lì finirà per imbarcarsi in una missione inaspettata e scoprire un mondo stravagante popolato da creature fantastiche".



A dirigere il film c'è il veterano dell'animazione Glen Keane, leggendario animatore Disney anche Premio Oscar: si devono a lui personaggi quali Ariel de La Sirenetta, Bestia de La Bella e la Bestia, Tarzan e Pocahontas. Incredibilmente, comunque, Over the Moon è il suo film d'esordio alla regia, curata a quattro mani con John Kahrs, anche lui vincitore dell'Oscar per il bellissimo Paperman.



Le musiche sono composte da Steven Price, Premio Oscar per Gravity, e i brani scritti invece da Christopher Curtis, Marjorie Duffield ed Helen Park. L'uscita è fissata per un generico autunno 2020, con una data ufficiale ancora da fissare.



Speriamo il prima possibile.