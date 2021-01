Outside the Wire, azione e adrenalina nel trailer del film Netflix con Anthony Mackie

Dopo il primo trailer delle scorse settimane, Netflix ha pubblicato un nuovo e più dettagliato trailer ufficiale di Outside the Wire, film che debutterà in streaming il 15 gennaio e che ha per protagonisti Anthony Mackie (Falcon and the Winter Soldier) e Damson Idris (Snowfall).

La clip, caratterizzata da sequenze ad alto tasso adrenalinico, è visibile all'interno della notizia. Outside the Wire, realizzato dallo stesso team di produttori di Tyler Rake e The Old Guard, è un film a cavallo tra la fantascienza e il genere d'azione. Ambientato in un futuro non troppo lontano, racconta la storia di un pilota di droni, Harp (Damson Idris), che dopo aver disobbedito agli ordini viene inviato in una zona di guerra ad alto rischio e assegnato a un nuovo capitano, Leo (Anthony Mackie). Scoprirà che quest'ultimo è in realtà un androide, metà uomo e metà robot, potenziato dall'intelligenza artificiale e incaricato di una missione di vitale importanza: localizzare un ordigno da giorno del giudizio prima che lo facciano gli insorti.

Annunciato da Netflix nel giugno 2019, il film è diretto da Mikael Håfström, da una sceneggiatura di Rob Yesacombe e Rowan Athale. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Emily Beecham, Michael Kelly e Pilou Asbæk.