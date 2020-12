Outside the Wire, Anthony Mackie nel primo trailer ufficiale del nuovo film Netflix

È stato pubblicato online il primo e adrenalinico trailer ufficiale dell'annunciato Outside the Wire, nuovo action-thriller venato sci-fi originale Netflix diretto da Mikael Hafstrom (1408, Il Rito) e con protagonista Anthony Mackie (Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier) in arrivo sulla piattaforma streaming a gennaio.

Ambientato in un futuro non troppo lontano, il film racconta la storia di un pilota di droni (Mackie) inviato in una zona militarizzata mortale dove si ritroverà a lavorare per un ufficiale androide incaricato di localizzare un ordigno da giorno del giudizio prima che cada nelle mani degli insorti.

Le riprese sono iniziate ad agosto e concluesesi lo scorso ottobre. Mackie compare anche tra i produttori del film insieme a Brian Kavanaugh-Jones (Sinister) per Automatik, Ben Pugh (Ironbark) e Erica Steinberg (Death Proof) per 42, e Jason Spire (Operation Finale) per l'Inspire Entertainment di Mackie. La sceneggiatura è stata scritta da Rob Yescombe e Rowan Athale (Way Down), mentre tra i produttori esecutivi figurano Josh Horsfield e Fred Berger per Automatik e Rory Aiken per 42.



Nel cast di questo interessante Outside the Wire troveremo anche Emily Beecham, Damson Idris, Michael Kelly, Henry Garrett e Kristina Tonteri-Young, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 15 gennaio 2021.



