Outlaw King: il regista ha accorciato il film di 20 minuti dopo l'anteprima a Toronto

L’eccessiva durata di Outlaw King non ha infastidito solamente il pubblico del TIFF, ma anche il suo regista, che ha deciso di accorciarla di una ventina di minuti.

Dopo una post-produzione che durava da gennaio, infatti, David Mackenzie – regista di Hell or High Water e qui alla sua seconda collaborazione consecutiva con Netflix – ha dovuto lavorare in fretta e furia per poter essere in grado di consegnare il film al Toronto International Film Festival, dove è poi avvenuta l’anteprima mondiale. Tuttavia, i 137 minuti di durata non sono stati una passeggiata, specialmente per quanto concerne la battaglia centrale del film.

Mackenzie non ha avuto bisogno di leggere le recensioni della stampa per capire cosa doveva fare: “Potevo sentire cosa provava il pubblico nella sala. Sono sensibile al loro modo di percepire i film”. Così, in vista della sua release fissata per il 9 novembre sulla piattaforma digitale, il regista ha deciso di operare tagli per circa venti minuti: “È stata una decisione interamente mia”.

Il giorno dopo la proiezione al TIFF, Mackenzie e uno dei produttori del film, Gillian Berrie, ha comunicato a Netflix la sua intenzione di tornare in sala montaggio. “Tre giorni dopo (il festival) ero tornato al montaggio”, ha dichiarato il regista, aggiungendo che i tagli riguarderanno “alcune intere sequenze che sentivo non stavano aiutando la storia a proseguire” nel primo atto e nella prima parte del terzo. Il montaggio finale dovrebbe durare circa 117 minuti: “Adesso c’è più ritmo e un accesso migliore ai personaggi”.

La pellicola, nel cui cast troviamo Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Billy Howle, Tony Curran, Stephen Dillane, James Cosmo e Sam Spruell, approderà su Netflix il 9 novembre 2018.

Sinossi: Outlaw King racconta la vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge, durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe di Galles.