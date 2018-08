Outlaw King: ecco il trailer del nuovo film Netflix con Chris Pine

Netflix ha diffuso il primo trailer di Outlaw King- Il re fuorilegge, il nuovo film diretto da David Mackenzie che vede come protagonista Chris Pine.

Outlaw King racconta la vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge, durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe di Galles.

Interamente girato in Scozia, Outlaw King riunisce il regista David Mackenzie con la star Chris Pine (Wonder Woman), che tornano a collaborare dopo il successo di Hell or High Water. Fanno parte del cast ancheAaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Billy Howle, Tony Curran, Stephen Dillane, James Cosmo e Sam Spruell. Mackenzie si è occupato della sceneggiatura insieme a Bash Doran e James Maclnnes.

Outlaw King debutterà come film d’apertura del Toronto International Film Festival giovedì 6 settembre 2018, competizione che vedrà esordire altri importanti pellicole come i nuovi capitoli di Halloween e Predator. Potete dare un'occhiata al trailer del film nel player in alto.