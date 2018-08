Outlaw King: Chris Pine è Roberto I di Scozia nella nuova foto ufficiale!

Netflix ha rilasciato la foto di Chris Pine in Outlaw King, film storico nel quale interpreta il re di Scozia Roberto I. La storia racconta la vera vicenda di questo Re che prima ha rialzato la testa (era un nobile decaduto) e poi è diventato sovrano.

Outlaw King narrerà la storia di questo Re negli anni tra il 1298 e il 1306, quando si è svolta la Prima Guerra d'indipendenza scozzese. La foto è in calce all news, anteprima di Entertainment Weekly. Il film è una produzione molto importante per Netflix e arriverà sulla piattaforma il 9 novembre prossimo. Nel cast troviamo Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Stephen Dillane nei panni di Re Eoardo I. Il film è prodotto da David Mackenzie e Gillian Berrie via Sigma Films e Richard Brown e Steve Golin by Anonymous Content.

La storia racconta la vicenda - realmente accaduta - di Roberto I, un nobile sconfitto che riesce a riabilitarsi diventando un eroe durante l'oppressione della Scozia medievale operata da Edoardo I d’Inghilterra. Roberto riesce a conquistare la corona scozzese e raduna un gruppo di validi soldati per combattere il potente esercito del tiranno e di suo figlio, il Principe di Galles.

Outlaw King, dal 9 novembre 2019 su Netflix.