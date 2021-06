Outlander, la copia della Nave di Oseberg nel film con James Caviezel

Diretto da Howard McCain e uscito nelle sale americane nel 2008, Outlander - L'ultimo vichingo divenne velocemente e sorprendentemente un cult nel giro di pochi anni, merito tanto dell'avvincente concept ideato per il progetto quanto della presenza di interpreti caratteristi come Ron Perlman, John Hurt o Jack Huston.

La storia del film è un mix tra avventura, mitologia norrena di epoca vichinga e sci-fi, dove il protagonista interpretato da Jim Caviezel, il guerriero Kainan, è un alieno proveniente da un mondo lontano che trasportava sulla sua navicella schiantatasi sui fiordi Norvegesi nell'Era di Vendel (540-790 d.c.) un terribile mostro simile a un drago conosciuto come Moorwen, ora libero dalla sua prigionia.



La curiosità che vogliamo svelarvi oggi sul film non riguarda né Caviezel ne il mostro, però, perché è tutta dedicata alla principale nave vichinga che si vede nella storia. Questa, per gli intenditori, è una fedelissima replica della famosa Nave di Oseberg conservata al Museo della Navi Vichinghe di Oslo.



La differenza è che l'imbarcazione copia è stata ridotta di 3 metri per rendere più facile il trasporto via mare. La nave è poi stata davvero bruciata presso la location di Terranova per l'ultima scena del film.



Outlander - L'ultimo vichingo andrà in onda questa sera, 27 giugno 2021, alle ore 21:10 su Mediaset 20.



