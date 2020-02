L'outfit di Tessa Thompson agli Oscar diventa un fumetto sulla mitologia greca

Come accade ogni anno anche la 92esima edizione della Notte degli Oscar è stata un'occasione per ammirare gli splendidi abiti indossati dalle star di Hollywood che sfilano sul red carpet. Tra gli outfit più apprezzati della serata quello di Tessa Thompson, vestita con un abito verde menta e con le spalle scoperte firmato Atelier Versace.

Sui social si sono scatenati i commenti e c'è chi l'ha paragonato alla mitologia greca. Lucas Werneck, artista e fumettista, ha pubblicato nelle scorse ore sui social un'immagine che mette a confronto Tessa Thompson agli Oscar con una vignetta nella quale l'attrice viene rappresentata con l'outfit di domenica sera alla dea greca Artemide.

Il disegno ha entusiasmato gli utenti sui social, che hanno apprezzato il confronto con protagonista la star del Marvel Cinematic Universe.



Tessa Thompson tornerà nel ruolo di Valkyrie in Thor: Love and Thunder, sequel di Thor: Ragnarok, che vedrà Valkyrie cercare la sua 'Regina' per governare al suo fianco su New Asgard.

Il film confermerà l'orientamento bisessuale del personaggio:"Nel canone, Valkyrie è bisessuale. La vedi con donne e uomini, quindi questa era la mia intenzione nell'interpretarla" ha spiegato Thompson "Ovviamente la maggior parte di queste storie non rappresenta la loro vita romantica. Hanno una grande posta in gioco, come salvare il mondo".

Il red carpet degli Oscar 2020 ha visto anche la reunion tra Brie Larson e Scarlett Johansson e un photobomb di Timothée Chalamet con Margot Robbie.