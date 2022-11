Outcome, Keanu Reeves nel cast del prossimo film diretto da Jonah Hill

Keanu Reeves lavorerà insieme a Jonah Hill nel suo prossimo lungometraggio, Outcome, co-scritto e diretto dalla star di The Wolf of Wall Street. La notizia del coinvolgimento di Reeves nel film è stata annunciata ieri da Deadline, che sottolinea la mancanza, al momento, di uno studio e di una casa di distribuzione coinvolti nel progetto.

Un vuoto che verrà colmato molto presto, in considerazione del tipo di progetto e delle star coinvolte. Dopo il debutto nel 2018 con il film Mid90s, Hill ha diretto il documentario Stutz, che racconta la battaglia contro le malattie mentali.



Co-scritto insieme a Ezra Woods, il film di Jonah Hill è ancora avvolto in un alone di mistero perché non si conoscono ancora i dettagli della trama e nemmeno i nomi che comporranno il cast, a parte Keanu Reeves.



L'attore è comparso di recente nel trailer di John Wick 4, nuovo capitolo della saga in cui la star di Matrix interpreta il sicario omonimo.

Inoltre nuovi progetti all'orizzonte potrebbero includerlo, come un sequel di Constantine, di cui si parla da parecchio tempo.



In seguito ad un periodo di pausa per curare il proprio benessere mentale, come dichiarato da lui stesso in una lettera che ha suscitato grande clamore, Jonah Hill ha ricevuto elogi dagli psicologi, che ritengono la sua scelta come fonte d'ispirazione per le persone che soffrono di questo tipo di problematiche.