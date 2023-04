Outcome, Apple acquista i diritti del film di Jonah Hill con Keanu Reeves!

Non mentiteci: sappiamo bene che non sareste stanchi di Keanu Reeves neanche se uscisse un capitolo di John Wick al mese! Siamo certi, dunque, che accoglierete a braccia aperte la notizia di un nuovo film con la star di Matrix, tanto più che a dirigere e scrivere questo Outcome ci sarà un altro pezzo da novanta come Jonah Hill.

Outcome era già stato annunciato sul finire dello scorso anno, ma solo in queste ore è giunta la notizia dell'acquisizione del film da parte di Apple Original Films, che si occuperà quindi della produzione del lungometraggio che molto probabilmente, a questo punto, troverà casa sua nel catalogo di una Apple TV+ sempre più competitiva.

Come forse già saprete, Outcome vedrà Keanu Reeves nei panni di un attore di Hollywood che ha ormai da tempo imboccato la strada del tramonto: sollecitato da un misterioso video saltato fuori dritto dal suo passato, il nostro cercherà quindi di scavare dentro di sé nel tentativo di affrontare una volta per tutte i suoi demoni, facendo inevitabilmente i conti con le sue colpe e la sua storia.

Al momento non abbiamo altre notizie circa il cast di Outcome, e idem dicasi per la data d'uscita: noi, comunque, non mancheremo di aggiornarvi ad ogni novità su questo film che, visti i nomi in ballo, non può non suscitare la nostra curiosità.