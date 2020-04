Outcast: L'ultimo templare stasera su RAI 4: Nicolas Cage è un cavaliere crociato

Outcast - L'ultimo templare andrà in onda stasera su Rai 4 alle 21.20. In Cina il diretto erede al trono Qiang viene ingannato dal fratello maggiore, che lo accusa ingiustamente dell'omicidio del padre per salire al potere. Il ragazzo fugge con la sorella Sian e scampa a morte certa grazie al provvidenziale intervento di Jacob, un giovane cavaliere crociato. Ad aiutarli il leggendario fuorilegge Fantasma Bianco.

Nicolas Cage si trova di nuovo alle prese con il mondo dei templari in questo action che guarda al cinema di serie b senza trovare la necessaria ispirazione, in un cast che comprende anche Hayden Christensen nel ruolo principale e un folto stuolo di interpreti cinesi tra cui Andy On (True Legend, Cold War) e la giovane Liu Yifei (prossima Mulan nel rimandato live-action Disney).

Il regista Nick Powell, ex stuntman al suo esordio dietro la macchina da presa, si rivela ancora troppo acerbo e il tentativo di coniugare le atmosfere tipiche del wuxia ad un approccio di genere più occidentale è stato purtroppo un buco nell'acqua.



Scene d'azione poco ispirate e una sceneggiatura ricca di forzature penalizzano la potenziale epica di partenza e alla fine dei cento minuti di visione rimane un senso di incompiutezza.

La recensione di Outcast - L'ultimo templare è disponibile qui. Il film andrà in onda stasera alle 21.20 su RAI4.