Outbreak Z: Wesley Snipes protagonista del nuovo zombie-movie

E' The Hollywood a rendere noto che Wesley Snipes, leggendario interprete di Blade, sarà il protagonista e produttore esecutivo di Outbreak Z, nuovo zombie-movie descritto come un thriller d'azione.

Diretto dallo stuntman Chris Brwster al suo debutto alla regia e scritto da Hamid Torabpour, Clint Narramore e Andrew Kightlinger, Outbreak Z sarà incentrato su due agenti SWAT impegnati in una caccia disperata all'interno di un campus universitario invaso dagli zombie. Snipes interpreterà uno dei due agenti, che tenteranno in ogni modo di raggiungere un uomo che possiede il vaccino per contrastare il virus.

L'action star produrrà il film in collaborazione con Winter Falls Enterainemnt, Hamid, e Camille Torabpour. Il regista sta guardando al suo passato da stunt director per trovare il secondo protagonista della pellicola, che a quanto pare presenterà una forte componente action. Le riprese di Outbreak Z dovrebbero iniziare quest'estate in Minnesota, la colonna sonora sarà composta da Eric Arjesis.

Snipes, reso celebre dai ruoli in film come Sol Levante, Demolition Man e ovviamente la trilogia di Blade, in futuro apparirà anche al fianco di Eddie Murphy nel film Netflix Dolemite Is My Name! e nell'heist thriller Cut Throat City con Ethan Hawke, Terrence Howard e Eiza Gonzalez.

