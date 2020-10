Out of Sight con George Clooney: Jennifer Lopez v Sandra Bullock e l'omaggio a Tarantino!

Stasera su Iris torna in onda Out of Sight, uno dei film più acclamati del prolifico autore Steven Soderbergh che vede come protagonisti George Clooney e Jennifer Lopez.

Si tratta della prima di una lunga serie di collaborazioni fra Soderbergh e Clooney, che inizialmente però avrebbe dovuti fare coppia con Sandra Bullock: il regista però decise personalmente di scartarla e di affidare la parte alla Lopez. A proposito della sua decisione Soderbergh dichiarò:

"Ho passato diverso tempo con George e Sandra, e mi convinsi che avevano una grande chimica. Ma anche che il tipo di chimica che avevano era sbagliato per il film che avevo in mente io. Sono sicuro che potrebbero fare grandi film insieme, ma non un film tratto da Elmore Leonard."

La 'profezia' di Soderbergh si avverò, dato che George Clooney e Sandra Bullock ottennero critiche entusiastiche per Gravity di Alfonso Cuarón, e addirittura la Bullock avrebbe interpretato la sorella di Clooney in Ocean's 8, spin-off del franchise di "Ocean's" creato proprio da Soderbergh.

Un'altra curiosità di Out of Sight lega il film di Soderbergh al "Tarantino Cinematic Universe": tramite dei brevi cameo infatti compaiono anche Samuel L. Jackson e Michael Keaton, con quest'ultimo che interpreta l'agente dell'FBI Ray Nicolette, lo stesso personaggio che l'attore ha impersonato in Jackie Brown di Quentin Tarantino, tra l'altro sempre ispirato ad un romanzo di Leonard.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Ocena's Eleven.