Le otto montagne: nel trailer Luca Marinelli e Alessandro Borghi di nuovo insieme

Vision Distribution ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Le otto montagne, film che riunisce la coppia d'oro del cinema italiano composta da Luca Marinelli e Alessandro Borghi, ben sette anni dopo aver condiviso lo schermo in Non essere cattivo di Claudio Caligari. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 22 dicembre prossimo.

Scritto e diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch Le otto montagne racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l’ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna. Negli anni, Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Il loro incontro li porterà a sperimentare l’amore e la perdita, riconducendo ciascuno alle proprie origini e facendo sì che i loro destini si compiano, mentre i due scopriranno cosa significa essere amici per sempre.

Nel cast della pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, troviamo anche Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo. Presentato al Festival di Cannes, Le otto montagne ha vinto il prestigioso Premio della giuria.

Due tra gli attori italiani più richiesti al momento, ricordiamo che Luca Marinelli sarà Benito Mussolini nella serie Sky M., della quale abbiamo da poco visto la prima immagine ufficiale. Borghi sarà Rocco Siffredi nella serie Netflix che racconterà l'ascesa del famoso porno divo italiano e intitolata Supersex, e anche di questa abbiamo già visto il primo sguardo all'attore in costume.

Dopo aver lasciato i panni di Diabolik a Giacomo Gianniotti, Marinelli tornerà invece in The Old Guard 2, sequel dell'action Netflix con protagonista Charlize Theron che guida un team di eroi immortali.