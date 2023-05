Le otto montagne arriva su Sky: quando e come vedere il miglior film ai David 2023

Dopo il grande successo ai premi David di Donatello 2023, il nuovo film scritto e diretto da Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen Le otto montagne arriva in programmazione su Sky Cinema e in streaming in esclusiva su NOW.

L'intensa storia di amicizia con le montagne a fare da sfondo e i protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi andrò in onda lunedì 15 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. L'annuncio è arrivato a poche ore dalla vittoria ai David di Donatello 2023, dove il film ha portato a casa 4 premi - a pari merito con il favorito Esterno Notte di Marco Bellocchio - tra cui quelli per la Migliore Sceneggiatura non Originale, il Migliore Autore della Fotografia, il Miglior Suono e il Miglior Film dell'anno.

Le otto montagne, che include nel cast anche Filippo Timi, Elena Lietti ed Elisabetta Mazzullo, è una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, Rufus, Menuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution, in collaborazione con Elastic e Sky. L'opera, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022, è l'adattamento per il grande schermo del best-seller di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale de Le otto montagne.