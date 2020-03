Gli otto film di Harry Potter sono in arrivo in un cofanetto speciale!

Buone notizie per i Potterhead! Dopo che la programmazione Mediaset ha addolcito questi giorni di quarantena con la classica maratona di Harry Potter su Italia 1 (l'appuntamento è il lunedì sera), Warner Bros. Italia ha annunciato la pubblicazione di Harry Potter Magical Collection, in arrivo il prossimo 26 marzo!

Gli 8 Film della saga di Harry Potter saranno disponibili, per la prima volta, in un pregiato cofanetto simile a un libro e composto da un digibook con copertina rigida in pelle. Il digibook è composto da 32 pagine e include immagini di scena, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanto altro. Si tratta, insomma, di una collection adatta ad arricchire la propria collezione di libri scritti da J.K. Rowling e gadget tratti da quel mondo fantastico. In cima all'articolo trovate il video dell'unboxing di questa edizione speciale, che può essere già preordinata su Amazon.



Intanto, l'emergenza Coronavirus ha portato alla chiusura dell'Harry Potter Studio Tour, che si trova a Londra e ogni anno attira migliaia di visitatori e fan della saga sia letteraria che cinematografica.



Ricordiamo infine che il viaggio nel Wizarding World continuerà con il terzo e nuovo capitolo della saga di Animali Fantastici, anche se per il momento le riprese sono state interrotte, una sorte toccata a molte delle produzioni che si stavano svolgendo in questo periodo.