Otto fa il suo debutto nel divertente trailer ufficiale di Minions: The Rise of Gru

Dopo averne avuto un brevissimo assaggio durante il SuperBowl, ecco che la Illumination Entertainment ha deciso di pubblicare finalmente online il primo e divertentissimo trailer ufficiale di Minions: The Rise of Gru, sequel del primo spin-off campione d'incassi del franchise animato Cattivissimo Me.

Come già rivelato in precedenza, questo secondo capitolo dedicato alle origini dell'amicizia tra i piccoli ed esotici aiutanti gialli e Gru sarà ambientato negli anni '70, pochi anni dopo gli eventi che hanno visto i minions approdare a Londra per vedersela con la perfida Scarlett Overkill. Adesso sono al servizio del piccolo e ambizioso Gru, che sogna già di divenire uno dei cattivi più famosi del mondo unendosi al famoso gruppo di cattivi Vicious 6.



Quando si vede rifiutato perché "troppo piccolo" e spinto a mettersi alla prova, Gru decide di rubare l'oggetto più caro della leader del gruppo, una pietra preziosa che porta sempre con sé, attirandosi ovviamente le ire dei Vicious 6. Quando scopre che la pietra è scomparsa a causa della distrazione del dolce e pacioccoso minion Otto, la missione sarà però quella di ritrovare la pietra e riguadagnarsi il suo meritato posto ai vertici del mondo dei cattivi.



Minion: The Rise of Gru è atteso nelle sale italiane il prossimo 27 agosto 2020. Su Everyeye lo abbiamo inserito tra i film più attesi dell'anno.