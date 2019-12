Ottimo debutto di Jumanji: The Next Level alle anteprime del giovedì

Dopo aver letto le prime recensioni di Jumanji: The Next Level, vediamo come è andato negli Stati Uniti il debutto in anteprima del sequel che riunirà Dwayne Johnson, Karen Gillian, Jack Black e Kevin Hart nel cuore della giungla.

Secondo i dati riportati da Deadline, il film di Jake Kasdan ha incassato ben $4,7 milioni alle anteprime del giovedì portando le previsioni degli incassi del primo weekend a circa $35 milioni, grazie ad una distribuzione che lo porterà in 4.227 cinema americani. Stando ad altre stime, The Next Level potrebbe anche puntare ad un debutto da 45-50 milioni.

Se le cifre vi sembrano basse, soprattutto rispetto ai 962 milioni incassati globalmente dal capitolo precedente nel 2017, ricordiamo che anche Jumanji - Benvenuti nella Giungla aveva esordito con una cifra simile ($36 milioni): nonostante la concorrenza di Star Wars, infatti, le vacanze natalizie hanno avuto e avranno un grande impatto sull'andamento del film al box office.

Per vedere Jumanji: The Next Level nelle sale italiane, invece, dovremo attendere il 25 dicembre.

Nel frattempo ha debuttato negli Stati Uniti anche Richard Jewell, l'atteso e controverso film di Clint Eastwood che in questi giorni sta scatenando una polemica a cui hanno risposto anche Olivia Wilde e Bill Ray. La pellicola dovrebbe incassare circa 10 milioni in 2.502 sale.