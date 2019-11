Ottimo debutto di Frozen 2 al box office con le anteprime del giovedì

Frozen II è pronto ad affrontare il suo weekend d'apertura e i risultati ottenuti al box office con le anteprime del giovedì lo hanno proiettato a essere il film d'animazione con il migliore esordio a novembre e in generale lontano dai mesi estivi.

Il seguito di Frozen (il lungometraggio animato con il più grande incasso di sempre) ha debuttato infatti con 8.5 milioni di dollari di incasso grazie alle anteprime. Secondo le previsioni, Frozen 2 sarà tra i film più visti del 2019 e nel primo weekend dovrebbe assestarsi su un guadagno di 105-115 milioni, anche se alcuni analisti si sono spinti fino a 130 milioni.



Per Frozen 2 possiamo parlare di successo annunciato, basti pensare che ha superato il record di prevendite di Toy Story 4, ma saranno i prossimi giorni a darci delle risposte in più. Per ora, basti considerare che la pellicola ha infranto il record detenuto da Ralph Spacca Internet, che dalle anteprime di novembre aveva incassato 3.8 milioni.

Sembra lontano, invece, il record de Gli Incredibili 2, con 18.5 milioni dalle anteprime e un weekend d'apertura da 183 milioni d'incasso. Va anche detto, però, che in questo caso l'anteprima è stata fatta nei mesi estivi.

In ogni caso, Frozen 2 è in linea con Finding Dory, che ottenne 9 milioni con le anteprime e 135 milioni d'apertura.



Il film è andato molto bene anche a livello internazionale, incassando 18.6 milioni nei 26 mercati in cui è stato distribuito, piazzandosi tra l'altro al primo posto in ognuno di essi. Dunque, ci troviamo solo all'inizio di una potenziale cavalcata trionfale e di un ennesimo successo al botteghino per la Disney.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, che arriverà in Italia dal 27 novembre.