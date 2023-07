Un'ottima annata, Ridley Scott girò la pellicola a pochi chilometri da casa

Un'ottima annata è sicuramente uno dei film "minori" di Ridley Scott. Nonostante ciò pare che il regista sia particolarmente legato alla pellicola per motivi profondamente personali. L'ambientazione in Provenza, infatti, proviene dalla sua esperienza personale.

La maggior parte della pellicola è ambientata in Provenza luogo del cuore di Ridley Scott. Il regista, infatti, ha girato gran parte delle scene della pellicola a 15 minuti dalla casa nel quale ha vissuto per 15 anni. Il film racconta la storia di un uomo che eredita un vigna in Provenza nel quale andava in vacanza da bambino. Arrivato nel luogo, incontra una donna che si spaccerà per sua cugina e che cercherà di non allontanarsi dal luogo.

Nel corso della sua carriera, Ridley Scott ha lavorato con generi differenti, partendo dall'horror sci fi fino ad arrivare ai drammi storici. In Un'ottima annata prende in giro addirittura Il Gladiatore, confermando quanto il regista, in un modo o nell'altro abbia trovato un filo conduttore o un riferimento in ogni sua pellicola. Scott, proprio grazie alla sua capacità di cambiare continuamente pelle, è uno dei registi più prolifici della sua generazione.

Nel frattempo, vi consigliamo la nostra recensione di Un'ottima annata, film con protagonista Russell Crowe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!