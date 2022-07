Oscar, Wanda Sykes non tornerebbe come presentatrice: 'Ma è stato un onore'

Fare da host alla Notte degli Oscar è di per sé un compito tutt'altro che semplice: farlo durante l'edizione in cui Will Smith decide di alzarsi e schiaffeggiare Chris Rock... Beh, dev'essere un'esperienza a dir poco traumatica! Per informazioni chiedere a Wanda Sykes, che si è subito tirata indietro davanti all'idea di tornare al Dolby Theatre.

Già espressasi in maniera parecchio critica su Will Smith e sulla reazione dell'attore alla battuta di Chris Rock, infatti, Sykes ha ammesso durante una recente ospitata televisiva che, davanti ad una eventuale nuova offerta dell'Academy, sarebbe decisamente orientata a tirarsi indietro.

"Diavolo, no! [...] Forse non avrei dovuto dirlo così. Sapete, per me è stato un onore e credo sia qualcosa che chiunque vorrebbe fare almeno una volta. Ma una volta che l'hai fatto... Non so se torneresti a farlo di nuovo. È un lavoro enorme, ci sono volute un sacco di persone per rimettermi a nuovo" è stata la risposta di Sykes alla domanda di Kelly Ripa e Ryan Seacrest.

Non una parola su Will Smith, dunque... Ma certo, non fatichiamo ad immaginare che l'aver dovuto gestire uno scandalo simile abbia influito non poco sulle idee della presentatrice per il futuro! A proposito di Oscar, intanto, mesi dopo la cerimonia Jane Campion ha parlato della sconfitta de Il Potere del Cane alla corsa per il Miglior film.