Quanti Oscar ha vinto l'originale Mary Poppins?

Un film che ha conquistato chiunque per generazioni e generazioni: Mary Poppins non ha bisogno di presentazioni, ma ricordate quanti Premi Oscar ha vinto la pellicola di Robert Stevenson? Siamo qui per raccontarvi tutto.

Uscita nel 1964, ai Premi Oscar successivi Mary Poppins aveva ben tredici candidature, un numero davvero altissimo ma decisamente meritato. Ma quanti ne ha vinti?

Mary Poppins si è portato a casa ben cinque Premi Oscar, forse non così tanti rispetto alle candidature ma parliamo di un gran bel numero.

Intanto l'Oscar alla Miglior attrice protagonista per Julie Andrews nel ruolo appunto di Mary Poppins. Poi il Miglior montaggio per Cotton Warburton; il Migliori effetti speciali a Peter Ellenshaw, Hamilton Luske ed Eustace Lycett; la Miglior colonna sonora a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman e infine la Miglior canzone (Chim Chim Cher-ee) sempre a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman.

Premi Oscar che sottolineano quindi la natura musicale di Mary Poppins e la bravura assoluta nel ruolo da protagonista di Julie Andrews. Il lungometraggio era comunque candidato nelle categorie più importanti: Miglior film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, costumi, sonoro, scenografia e colonna sonora adattata.

Noi comunque vi lasciamo al nostro Everycult su Mary Poppins e vi chiediamo: quante volte avete visto il film? Ditecelo nei commenti, e sapevate che Julie Andrews aveva difeso Il ritorno di Mary Poppins?