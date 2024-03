Quanti Oscar ha vinto Oppenheimer? Il trionfo di Christopher Nolan

È stato un anno ricchissimo dal punto di vista cinematografico, tra donne morte e rinate, la morte per mano dell’uomo, l’indifferenza contrapposta alla speranza, ad una ritrovata umanità, alla ricerca dei sogni. Tutto questo ci ha fatto capire che, in fondo, il cinema è ancora capace di riservare grandi sorprese e di farci emozionare profondamente.

Nonostante le numerose polemiche c’è poco da dire, agli Oscar ha vinto il cinema, il grande cinema. A svuotare più di tutti il piatto del banco è stato, come previsto, il film diretto Christopher Nolan, Oppenheimer, ispirato alla vita del fisico teorico statunitense J. Robert Oppenheimer. La pellicola è riuscita ad aggiudicarsi 7 statuette d’oro nelle categorie maggiori (qui trovate l’elenco di tutti i vincitori degli Oscar 2024). Ma vediamo nello specifico in quali:

Miglior Montaggio

Jennifer Lame, vincitrice dell’Oscar per il miglior montaggio, si è occupata di selezionare e mettere insieme le scene girate e le inquadrature in modo da costruire un racconto attraverso le immagini e il suono, facendo un lavoro strabiliante. Il primo film in cui è stata utilizzata pellicola in bianco e nero IMAX 70mm è riuscito ad offrire un ritratto magnetico e vario del suo controverso soggetto, riuscendo a ricreare la struttura temporale circolare tanto amata da Christopher Nolan.

Miglior Fotografia

Il premio per la migliore fotografia della 96esima edizione degli Academy Awards è stata vinta da Hoyte Van Hoytema, fedelissimo del cinema di Nolan. Oppenheimer, infatti, segna la quarta collaborazione tra Van Hoytema e il regista dopo Interstellar, Tenet e Dunkirk. Inoltre, salendo sul palco per ritirare il suo premio ha dichiarato: “Per tutti gli aspiranti registi, vi consiglio di espandere i vostri confini utilizzando quella meraviglia chiamata ‘celluloide’. È più semplice di quanto possiate aspettarvi e migliorerà notevolmente il risultato finale delle vostre immagini”.

Miglior Colonna Sonora

Ad aggiudicarsi l’Oscar per la miglior colonna sonora è stato Ludwig Göransson. Il compositore, direttore d’orchestra e produttore discografico svedese è ormai un compagno di viaggio fidato di Nolan. Dopo aver firmato la colonna sonora di Tenet, questa volta non deve essere stato facile per il compositore svedese trovare spazio in un film pieno di dialoghi che ne ricoprono praticamente tutta la durata, eppure è riuscito a sovrapporre musica e dialoghi con un ritmo da manuale.

Miglior Regista

Christopher Nolan trionfa alla regia con il film che molti considerano il suo capolavoro. Con Oppenheimer il regista rivoluziona il suo stesso cinema soffermandosi maggiormente sui tormenti umani, realizzando una pellicola dal sapore molto più intimo delle precedenti. Nel film, Nolan indaga nell’animo complesso del fisico Robert Oppenheimer e nella sua consapevolezza di aver creato un’arma capace di distruggere l’uomo, portandosi dietro quel peso per il resto della sua vita.

Miglior Attore Non Protagonista

il riscatto di Robert Downey Jr è finalmente arrivato. Nonostante il suo innato sarcasmo, l’attore visibilmente commosso ha ringraziato tutti: “Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, proprio in quest’ordine. E vorrei ringraziare la mia veterinaria… voglio dire moglie, Susan Downey, lei mi ha trovato come un cucciolo abbandonato e e da brava veterinaria mi ha riportato in vita, grazie” concludendo “Vi svelo un segreto, avevo bisogno di questo lavoro più di quanto questo lavoro avesse bisogno di me e Chris [Nolan] mi ha coinvolto in uno dei migliori cast di sempre, tutti fantastici e mi sento un uomo migliore grazie a voi”. La star ha concluso il discorso ringraziando il suo avvocato che, grazie al suo duro lavoro in questi 30 anni gli ha permesso di essere lì. Downey Jr ha interpretato magistralmente Luis Strauss.

Miglior Attore Protagonista

Ad aggiudicarsi l’Oscar come miglior attore è stato Cillian Murphy. Con la sua straordinaria interpretazione è riuscito a riportare in vita uno dei personaggi più controversi e discussi del secolo. Le sue parole dal palco del Dolby Theatre sono state molto emozionanti: “Sono davvero sopraffatto. Grazie all’Academy, a Christopher Nolan. È stato il viaggio più folle, esilarante e più creativamente soddisfacente della mia carriera. Sono in debito più di quanto possa dire, grazie davvero” concludendo “Abbiamo fatto un film sull’uomo che ha creato la bomba atomica e nel bene e nel male, stiamo tutti vivendo nel mondo di Oppenheimer, quindi vorrei dedicare questo premio a tutti i pacificatori in giro per il mondo”.

Miglior Film

Quello che è considerato il premio più importante degli Academy è stato vinto da Oppenheimer. Cosa possiamo dire di più di questo film sulla cresta dell’onda sin dalla sua uscita il 23 agosto 2023? Oltre alla storia degli eventi che hanno portato alla costruzione della bomba atomica, il film dà risalto alla questione morale e filosofica, lo specchio del bene e del male. Insomma, il film merita di essere non solo visto ma anche rivisto e analizzato e se vi siete persi la storia, qui trovate la nostra recensione di Oppenheimer.

