Quanti Oscar ha vinto Johnny Depp? Tutti i premi vinti dalla star di Pirati dei Caraibi

A 58 anni, Johnny Depp è oggi un po' l'ombra di ciò che è stato nei tardi anni '90 e nel primo decennio del 2000, e questo soprattutto a causa di scelte lavorative non proprio lungimiranti e alle accuse di presunte violenza domestiche ai danni dell'ex-moglie Amber Heard, che hanno gettato molte ombre contro la star.

Il suo percorso è comunque iniziato nel migliore dei modi, lasciandolo emergere nel grande oceano Hollywoodiano come uno degli interpreti più talentuosi e versatili della sua generazione, portando anche a proficue e ottime collaborazioni con il suo mentore, Tim Burton, questo almeno fino al Dark Shadows del 2012.



Ma in tutta la sua carriera, quanti Oscar ha vinto Johnny Depp? La risposta è presto data: nessuno. Avete capito bene: in 25 anni di carriera e molte interpretazioni divenute di culto, l'attore non è mai riuscito a stringere tra le mani una statuetta degli Academy Award come miglior attore protagonista o anche non protagonista. Questo non significa però che non sia mai stato candidato agli Oscar.



In termini di nomination, infatti, Depp ne ha ricevute tre: la prima nel 2004 per il suo Jack Sparrow ne La maledizione della prima luna, la seconda sempre come miglior attore protagonista nel 2005 per Neverland - Un sogno per la vita, la terza invece per Sweeney Todd di Burton, ottenuta nel 2008.



