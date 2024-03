Quanti Oscar ha vinto Denzel Washington? Tutto sulla star di The Equalizer

In occasione della messa in onda di The Equalizer 2 - Senza Perdono questa sera su Rai 4, ripercorriamo i momenti salienti della carriera del protagonista della pellicola, Denzel Washington: quanti premi Oscar ha collezionato finora l'attore newyorkese?

Washington ha ricevuto molti riconoscimenti per le sue interpretazioni cinematografiche fin dagli anni ottanta: l'attore, infatti, è stato candidato a ben 10 premi Oscar a partire dal 1988, riuscendo ad aggiudicarsi due statuette negli anni. La prima è arrivata nel 1990, quando Washington ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista in Glory - Uomini di gloria, per l’interpretazione di un soldato ed ex-schiavo afroamericano. Il secondo premio dell’Academy risale invece al 2002 ed è quello come miglior attore in Training Day, per il suo ruolo di poliziotto corrotto. Ecco la lista completa:

Candidato, Miglior Attore non protagonista, Grido di Libertà (1988);

Vincitore , Miglior Attore non protagonista, Glory - Uomini di gloria (1990);

Candidato, Miglior Attore, Hurricane - Il grido dell’Innocenza (2000);

Vincitore , Miglior Attore, Training Day (2002);

Candidato, Miglior Attore, Barriere (2017);

Candidato, Miglior Film, Barriere (2017);

Candidato, Miglior Attore, End of Justice - Nessuno è innocente (2018);

Candidato, Miglior Attore, Macbeth (2022).

Denzel Washington ha conquistato nel complesso 9 premi su 39 nomination, tra cui le due statuette d’oro più ambite di Hollywood, 3 Golden Globes, 2 premi MTV Movie e 1 premio AFI, confermando una carriera davvero formidabile.



Intanto se volete rivedere il volto dell’attore, questa sera su Rai 4 andrà in onda il secondo capitolo della saga thriller/crime di Antoine Fuqua (se ve lo siete persi, qui trovate la nostra recensione di The Equalizer 2). Per quanto riguarda le prossime produzioni della star, Denzel Washington e Spike Lee hanno annunciato un nuovo film insieme: il progetto sarà un remake hollywoodiano di uno dei più grandi lavori di Akira Kurosawa, straordinario regista giapponese.

