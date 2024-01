Quanti Oscar ha vinto Il Cacciatore? Tutto sul capolavoro che torna al cinema

Il Cacciatore è davvero uno dei capolavori immortali nella storia del cinema, capace ancora oggi di sconvolgere come se fosse la prima volta. Vediamo allora assieme quali Premi Oscar aveva vinto all'epoca e quante candidature aveva ottenuto.

In occasione del ritorno in 4K al cinema de Il Cacciatore (nel link il nostro speciale sulla pellicola) torniamo anche noi al 1979, alla 51esima premiazione degli Academy Award in cui appunto il film di Michael Cimino era candidato in tantissime categorie, addirittura nove: film, regia, attore protagonista e non protagonista, attrice non protagonista, sceneggiatura originale, montaggio, fotografia e sonoro.

Il Cacciatore vinse poi cinque Premi Oscar:

Miglior film a Barry Spikings, Michael Deeley, Michael Cimino e John Peverall

Miglior regia a Michael Cimino

Miglior attore non protagonista a Christopher Walken

Miglior montaggio a Peter Zinner

Miglior sonoro a Richard Portman, William L. McCaughey, Aaron Rochin e C. Darin Knight

Nessuna statuetta in quell'occasione per Robert De Niro, battuto da Jon Voight per Tornando a casa, film che ai danni de Il Cacciatore aveva conquistato anche la sceneggiatura originale. Meryl Streep aveva invece perso contro Maggie Smith in California Suite, mentre la fotografia era andata a Nestor Almendros per I giorni del cielo di Terrence Malick.

E secondo voi avrebbe dovuto vincerli tutti oppure no? Tornerete al cinema a vederlo? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco 5 aneddoti incredibili su Il Cacciatore.