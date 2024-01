Quali Oscar potrebbe vincere Oppenheimer? Le nostre previsioni

No, il rapporto tra Christopher Nolan e gli Oscar non è mai stato idilliaco: il regista ha sempre raccolto, almeno secondo buona parte dell'opinione pubblica, meno di ciò che avrebbe meritato durante le varie edizioni degli Academy Awards, ma Oppenheimer potrebbe rivelarsi la carta giusta da giocare per ribaltare il trend.

Dopo aver stravinto il Barbenheimer ai Golden Globes 2024, il film con Cillian Murphy guarda infatti dritto alla prossima Notte degli Oscar, consapevole di avere a disposizione più di una categoria importante in cui giocarsela: ma quali sono, dunque, le statuine che Oppenheimer ha più possibilità di portare a casa?

Partiamo dalla più importante, vale a dire quella per il Miglior film: la sensazione è che in questo caso si tratterà di una corsa a due con Povere Creature, con Oppenheimer che ha ovviamente le sue buone chance di sfangarla; è inoltre plausibile pensare ad almeno una delle due categorie dedicate agli interpreti maschili, con Robert Downey Jr che ha forse più chance di vincere il premio come Miglior attore non protagonista di quante ne abbia Cillian Murphy di farcela come Miglior attore, a fronte di un Bradley Cooper che potrebbe aver indovinato la classica performance capace di ammaliare i membri dell'Academy.

Valide sono anche le chance di Emily Blunt come Miglior attrice non protagonista (la nostra dovrebbe evitare il confronto con le protagoniste Carey Mulligan, Lily Gladstone ed Emma Stone, a differenza di quanto accaduto ai Golden Globes), così come non è certo da escludere la Miglior regia a Christopher Nolan (Bradley Cooper e Yorgos Lanthimos permettendo). Per quanto riguarda le categorie tecniche, il film sul progetto Manhattan ha sicuramente le carte in regola per giocarsela anche per il Miglior sonoro e il Miglior montaggio. E voi, in quali categorie vedete un Oppenheimer vincitore? Fatecelo sapere nei commenti!