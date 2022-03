Oscar 2022, ecco tutti gli attori e le attrici che hanno vinto la statuetta

Rispettando i pronostici della vigilia, Will Smith ha vinto il suo primo Premio Oscar grazie all'interpretazione di Richard Williams, il padre di Venus e Serena Williams protagonista di King Richard - Una famiglia vincente.

Superstar amatissima dal grande pubblico - nonostante la vergognosa sfuriata con Chris Rock che sta facendo molto discutere - prima di questa sera Will Smith aveva già ricevuto due nomination all'Oscar, la prima nel 2001 per l'interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì di Michael Mann e la seconda nel 2006 per il ruolo di Chris Gardner nel film di Gabriele Muccino La ricerca della felicità: tutte e tre le nomination della sua carriera sono arrivate nella categoria del miglior protagonista, col ruolo di King Richard che gli ha finalmente garantito la tanto agognata vittoria (pronosticata anche da Denzel Washington, che concorreva per il premio con The Tragedy of Macbeth).

Inoltre, la miglior attrice protagonista dell'anno è Jessica Chastain, che è stata premiata per la sua trasformazione nel film The Eyes of Tammy Faye, che in Italia disponibile in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma Disney Plus. Il miglior attore non protagonista è invece Troy Kotsur, che grazie alla sua prova in Coda - I segni del cuore è diventato il primo attore sordomuto a vincere la statuetta (la sua co-protagonista di Coda Marlee Matlin nel 1986 divenne la prima attrice sorda a vincere l'Oscar per il film Figli di un dio minore), mentre il premio per la miglior attrice non protagonista è andato ad Ariana DeBose di West Side Story: la star del film di Spielberg ha vinto la stessa statuetta che nel 1964 vinse Rita Moreno per la versione originale di West Side Story; entrambe le attrici hanno interpretato il ruolo della portoricana Anita.

Siete contenti di questi risultati? Tifavate per qualcun altro? Ditecelo nei commenti.