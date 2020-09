Oscar, stravolgimenti in nome della diversità per Best Picture: la scelta fa già discutere

La scelta che sta già facendo discutere cinefili, appassionati e lavoratori del settore: dalla 96esima edizione degli Academy Awards, ovvero dagli Oscar 2024, per ricevere una candidature nella categoria Best Picture bisognerà rispettare dei veri e propri standard.

Non di qualità, però, bensì di inclusione: in una dichiarazione ufficiale, il presidente dell'Academy David Rubin e il CEO dell'Academy Dawn Hudson hanno osservato: “L'apertura deve allargarsi per riflettere la nostra popolazione globale diversificata sia nella creazione di film che nel pubblico che si connette con loro. L'Academy si impegna a svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare a rendere tutto ciò una realtà. Riteniamo che questi standard di inclusione saranno un catalizzatore per un cambiamento essenziale e duraturo nel nostro settore".

Basato su un modello ispirato al British Film Institute e in consultazione con la Producers Guild of America saranno richiesti gli standard di inclusione in calce all'articolo per qualificarsi nella gara per il Miglior Film del 2024 (e a seguire). Dalla 96esima edizione degli Oscar, almeno due opzioni fornite su quattro dovranno essere rispettate affinché un film possa essere considerato idoneo.

Inoltre, l'Academy osserva anche che: "Tutte le categorie diverse da quella per il miglior film saranno soggette ai loro attuali requisiti di idoneità". Ciò significa che se un film non rispetta i nuovi criteri forniti, non potrà accedere alla categoria Best Picture ma sarà comunque eleggibile per le altre categorie.

