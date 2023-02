Oscar, Steven Spielberg ricorda Fellini e la mancata nomination per Lo squalo:'Un onore'

Si è svolto al Beverly Hilton di L.A. il consueto pranzo annuale che riunisce tutti i candidati ai premi Oscar. Tra star e registi, l'appuntamento è anche l'occasione per condividere le esperienze sul set e i possibili progetti futuri. Tra i più osservati una leggenda del cinema come Steven Spielberg, candidato per The Fabelmans.

Chiacchierando con Deadline all'evento è emerso un episodio del passato di Spielberg che risale al 1976, quando il suo primo successo mondiale, Lo squalo, era candidato come miglior film ma Spielberg non ottenne la candidatura a miglior regista. Sul nostro sito potete recuperare le candidature agli Oscar 2023.



Un video pubblicato dagli archivi di Spielberg proprio qualche anno fa mostrava il regista in attesa di conoscere l'eventuale nomination alla miglior regia: quando sente il nome di Federico Fellini candidato per Amarcord, Spielberg si mostra un po' abbattuto ed esclama:"Non ho capito".



A Deadline, il regista oggi racconta che all'epoca incontrò Fellini quattro anni prima di quell'evento, quando Duel venne distribuito in Italia; il regista italiano lo prese sotto la propria ala protettrice e gli fece fare un tour di ben cinque ore negli studi di Cinecittà.

Ora Spielberg sostiene che "è stato un onore" perdere la nomination da miglior regista in favore di Federico Fellini.



