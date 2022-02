Oscar, sorprese e assenze clamorose: fuori Lady Gaga e DiCaprio, dentro Kristen Stewart!

Il gioco degli Oscar può essere spietato e imprevedibile, e anche quest'anno le candidature agli Academy Awards 2022 hanno riservato alcune sorprese clamorose e altrettante scottanti delusioni.

La prima a pagare è stata Lady Gaga di House of Gucci, clamorosamente assente dalla cinquina delle migliori attrici protagoniste: la star, fino a qualche ora fa data in pole position addirittura per la vittoria finale, dopo aver ricevuto la nomination ai BAFTA, ai Critic's Choice e soprattutto ai SAG Awards, è stata salutata dall'Academy Awards con una doccia d'acqua ghiacciata quando il suo nome è rimasto escluso dalla gara. Si tratta di una delle snobbature più inattese degli ultimi anni, e sarà interessante ascoltare un commento da parte della diretta interessata qualora sia ancora tra noi dopo questa batosta ...

Direttamente legata all'assenza di Lady Gaga invece c'è la sorprendente presenza di Kristen Stewart per Spencer: l'interprete dalla principessa Diana immaginata da Pablo Larrain, infatti, era stata snobbata sia dai BAFTA che dai SAG Awards, esattamente il contrario di quanto era accaduto invece con la star di House of Gucci. Che l'Academy abbia voluto rimediare all'ingiustificata assenza della Stewart dai premi del sindacato degli attori? Questo, per la legge del contrappasso, farebbe dell'ex star di Twilight una forte contendente alla vittoria finale.

Sorprende anche l'assenza di Leonardo DiCaprio, che non ce l'ha fatta a conquistare la nomination come miglior attore: al suo posto, l'Academy ha invece premiato Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington, con quest'ultimo che si è così riprese una importante rivincita nei confronti dei BAFTA. Inoltre, a sorpresa fuori anche Rachel Zegler (protagonista di West Side Story) e Jared Leto, anche lui assente, e farà storcere più di un naso l'assenza di Denis Villeneuve da miglior regia considerato tutto l'amore ricevuto da Dune nelle altre categorie.



Per chi farete il tifo agli Oscar 2022? Ditecelo nei commenti.