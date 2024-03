Oscar, Simu Liu ha ballato I'm Just Ken infortunato al tendine d'Achille:'Dovevo esserci'

Simu Liu ha raccontato di aver partecipato alla coreografia di I'm Just Ken agli Oscar insieme a Ryan Gosling nonostante fosse dolorante al tendine d'Achille. Ospite di Today with Hoda & Jenna, Liu ha raccontato che la rottura del tendine che aveva subito non si era ancora rimarginata ma non voleva perdersi la reunion sul palco.

"Sono a circa quattro mesi di recupero dall'intervento chirurgico al tendine d'Achille ma sto andando avanti perché sento che questo sarà un momento storico del quale non mi perdonerei mai se non ne facessi parte" ha dichiarato l'attore.

Simu Liu ha spiegato in che modo ha preso la decisione di partecipare alla coreografia:"Sicuramente mi sono chiesto 'Dovrei farlo?'. Ho parlato con il mio fisioterapista e lui ha risposto 'Ehhh', ma ho detto 'Vabbè, lo farò comunque'. Ma è stato tutto molto veloce. Ryan [Gosling] ha una visione così specifica di ciò che voleva. Ed è stato un momento perfetto". Un momento perfetto scaturito anche dai consigli di Eva Mendes al marito Ryan Gosling.

L'infortunio al tendine d'Achille di Simu Liu risale all'autunno, durante un weekend di sport con gli amici, e nell'ultimo periodo ha dovuto muoversi con le stampelle. Solitamente, il recupero è fissato in almeno sei mesi ma Simu Liu ha voluto bruciare le tappe per un'occasione così importante.

"All'improvviso ho sentito come se qualcuno mi avesse sparato o calciato la gamba o semplicemente speronato. Ho pensato 'Chi mi ha colpito?'. Tutti mi guardavano e mi dicevano 'Amico, nessuno ti ha colpito'. Ed è stato in quel momento che ho capito che il mio tendine d'Achille si era strappato e sono andato subito al pronto soccorso". Tuttavia, decidere di partecipare sembra che ne sia valsa la pena, visto il risultato della performance al Dolby Theatre.

I'm Just Ken ha divertito anche Martin Scorsese, immortalato sorridente in platea mentre applaudiva l'esibizione.