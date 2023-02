Oscar, schiaffo di Will Smith: la presidente dell'Academy:'La nostra risposta inadeguata'

La presidente dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, Janet Yang, ha ammesso che la risposta allo schiaffo di Will Smith è stata inadeguata. Nel corso della cerimonia dello scorso anno, in seguito ad una battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith da parte di Chris Rock, Smith si alzò e colpì in faccia il collega in diretta.

Dopo l'aggressione, Smith tornò al proprio posto e successivamente ritirò il premio Oscar quale miglior attore protagonista. L'Academy affermò di aver chiesto a Will Smith di lasciare il teatro e che in seguito condannarono fermamente l'azione dell'attore e avviarono un'indagine formale. A novembre Will Smith raccontò le violenze del padre, abituato a picchiare la madre dell'attore:"Non voglio essere così".



Tuttavia, nel corso del consueto pranzo con i candidati che precede la Notte degli Oscar, Yang ha dichiarato:"Quello che è successo sul palco è stato del tutto inaccettabile e la nostra risposta è stata inadeguata. Abbiamo imparato da ciò che l'Academy deve essere completamente trasparente e responsabile delle proprie azioni e, in particolare in tempi di crisi, agire in modo rapido, compassionevole e deciso per noi stessi e per il nostro settore. Non potrete aspettarvi meno di questo da noi in futuro".



Nei giorni successivi, Will Smith si scusò e si dimise dall'Academy. Dopo diversi mesi lontano dalle uscite pubbliche, Smith è tornato a dicembre per promuovere il suo ultimo film Emancipation - Oltre la libertà.