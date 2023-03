Oscar, Roger Deakins attacca l'Academy: 'The Batman miglior fotografia, è stato snobbato'

The Batman ha provato a fare qualcosa che spesso risulta fuori portata per il cinecomic medio: alzare sensibilmente l'asticella della qualità. Matt Reeves ha puntato su un approccio più autoriale per il suo film, forte di alcuni elementi che, secondo Roger Deakins, avrebbero meritato di esser presi in considerazione in chiave Oscar.

Mentre si avvicina la Notte degli Oscar 2023, infatti, il pluripremiato direttore della fotografia si concentra proprio sulla mancata candidatura al film con Robert Pattinson nella categoria riservata alla Miglior fotografia, premio che secondo Deakins The Batman avrebbe assolutamente meritato.

"La miglior fotografia non è stata candidata. [...] Sto parlando di The Batman. A mio modo di vedere quella è stata la migliore. [...] La ragione è molto semplice: snobismo. C'è questa tendenza generale a non considerare l'universo Marvel o altri universi molto popolari. [...] Si tratta di lavoro. Un lavoro ben svolto lo è al di là del genere" sono state le parole del direttore della fotografia di film come Le Ali della Libertà, Non è un Paese per Vecchi e Blade Runner 2049.

Cosa ne dite? Pensate anche voi che The Batman avrebbe meritato una nomination per la Miglior fotografia? Diteci la vostra nei commenti! Polemiche a parte, intanto, scopriamo perché la Notte degli Oscar di quest'anno non avrà un vero red carpet.