Oscar 2022: Ricky Gervais presenterebbe la cerimonia gratis ma a una sola condizione!

Sono settimane cruciali per gli Oscar, in quanto tra non molto arriveranno le nomination per l'edizione 2022 della cerimonia di premiazione che attualmente non ha ancora un conduttore certo. Non è chiaro se l'Academy intenderà proseguire con la formula recente di fare a meno del presentatore ufficiale ma Ricky Gervais si è candidato ufficialmente.

Dopo le voci che davano come possibile Tom Holland alla conduzione degli Oscar, anche Ricky Gervais si è fatto avanti. Tuttavia, il popolare comico e attore britannico, da pochi giorni su Netflix con la terza stagione di After Life, ha un'unica condizione che sa per certo l'Academy non gli concederà mai. Intervistato da The View, Gervais ha parlato prima della sua esperienza nella conduzione dei Golden Globe per svariati anni, anche consecutivi: "La cosa fantastica con i Globe è che mi dissero che avrei potuto scrivere le mie battute, dire quello che volevo e non fare prove", ma difficilmente le stesse condizioni verranno accettate per gli Oscar, né è convinto lo stesso Gervais: "E giustamente! Penso che sarebbero dei pazzi!".

Quindi l'unica condizione sarebbe quella di avere carta bianca sulle proprie battute e gli scherzi nei suoi discorsi, ormai suo marchio di fabbrica: "Lo farei senz’altro. Lo farei gratis se dicessero che potrei farlo".

Mentre sembrano sfumare le quotazioni di Tom Holland alla conduzione degli Oscar, c'è chi invece sostiene l'ipotesi del giovane attore, Andrew Garfield vuole Tom Holland agli Oscar: "Penso che Tom sia molto carismatico e un attore pazzesco. Penso che sarebbe un incredibile presentatore della cerimonia degli Oscar. Sarebbe assolutamente geniale e sarei certamente curioso di vederlo all’opera. È così affascinante, è un uomo di spettacolo a tutto tondo, un attore che canta e balla".

La prossima cerimonia degli Oscar si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles, California, il 27 marzo 2022. Le nomination verranno rese note l'8 febbraio prossimo.