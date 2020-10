Oscar, Rashida Jones sulle nuove regole: 'Hollywood è un riflesso di questo Paese'

Le regole introdotte dall'Academy che entreranno in vigore a partire dall'edizione 2024 degli Oscar sono uno degli argomenti di discussione più quotati degli ultimi mesi: tra favorevoli e contrari, tutti gli addetti ai lavori si sono sentiti in dovere di esporre la propria opinione su un cambiamento destinato a far discutere ancora per molto.

A parlarne nelle ultime ore è stata Rashida Jones: l'ex-star di The Office e Parks and Recreation si è detta favorevole alle regole introdotte dall'Academy, specificando però che si tratta di nient'altro che un tassello in un puzzle più ampio ancora tutto da comporre.

"Ci sono un sacco di fattori che influenzano il cinema. Hollywood è un microcosmo di questo Paese ed è un suo rifletto, talvolta un riflesso davvero misero, altre volte più ambizioso. Devono allinearsi molti fattori per far sì che questo sogno si avveri. Non deve venire da una parte sola: ci sono gli studios, le persone che assegnano i premi, gli interni e gli esterni all'industria, gli spettatori" ha spiegato l'attrice.

Non tutti, comunque, condividono il parere di Jones: recentemente, ad esempio, Kirstie Allie ha definito un disastro le nuove regole degli Oscar; per saperne di più, intanto, qui trovate tutte le novità introdotte dall'Academy in vista degli Oscar 2024.