Oscar, la proposta di Samuel L Jackson: 'Un premio per i film più popolari'

Come tutte le istituzioni, gli Oscar si fanno forti di una liturgia piuttosto difficile da modificare: ciò nonostante, anche l'Academy ha ceduto più volte a trasformazioni e cambiamenti, tra cui, inevitabilmente, l'aggiunta di nuove categorie da premiare. Perché, allora, non ascoltare la proposta di Samuel L. Jackson?

Mentre scoppia la polemica per le categorie non premiate live agli Oscar 2022, infatti, la star di Pulp Fiction ha proposto per i prossimi anni l'introduzione di una categoria dedicata alla popolarità dei film sbarcati sul grande schermo, con una statuina che andrebbe quindi consegnata al film di maggior successo dell'ultima stagione.

"Tutti i film sono validi. Alcuni vanno al cinema per commuoversi. Ad altri piacciono i supereroi. Se qualcuno ha più cu*i di te sulle poltrone, vuol dire semplicemente che il tuo pubblico non è altrettanto ampio. Ci sono artisti che hanno carriere di successo nonostante nessuno conosca una sola frase dei loro film, poi ci sono io che dico mer*a e sono sulle magliette! Dovrebbero introdurre una categoria per i film più popolari, perché questo è il business" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne pensate? Credete che l'Academy dovrebbe prestare ascolto all'ipotesi ventilata da Jackson? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali polemiche ha causato la decisione sugli obblighi vaccinali agli Oscar 2022.