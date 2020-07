Oscar, Pierfrancesco Favino tra i nuovi invitati a far parte dell'Academy

L'Academy ha ufficialmente invitato 819 artisti e produttori del mondo del cinema a far parte dell'organizzazione che assegna i premi Oscar. Tra i tanti nomi illustri spicca anche Pierfrancesco Favino, nel gruppo dei 17 italiani che sono stati scelti per far parte dell'Academy insieme ad altre star e maestranze del settore.

Insieme a Pierfrancesco Favino sono state invitate anche le registe Cristina Comencini, Francesca Archibugi e Maria Sole Tognazzi, il costumista Massimo Cantini Parrini, i montatori Roberto Perpignani e Francesca Calvelli, le scenografe Livia Borgognoni e Paola Comencini, i musicisti Andrea Guerra e Lele Marchitelli, la produttrice Elda Ferri, il tecnico del suono Adriano Di Lorenzo, le animatrici Emanuela Cozzi e Giovanna Ferrari e i visual artist Luca Fascione e Marco Revelant.



La lista di invitati è lunghissima e comprende alcune star già molto conosciute, come Yalitza Aparicio, Ana de Armas, Awkwafina, Ryan Murphy, Ben Mendelsohn, Robert Eggers, Ari Aster, Mackenzie Davis, Bobby Cannavale, Thomasin McKenzie, Florence Pugh, Olivia Wilde e John David Washington.

Sugli 819 invitati a far parte dell'Academy compaiono 367 donne e 405 membri non residenti negli States.

Non tutti gli invitati accettano di entrare nell'Academy ma la percentuale di adesione è del 95% quindi molto alta.

Pierfrancesco Favino fa ha raccontato il suo rapporto viscerale con il cinema proprio durante la quarantena causata dalla pandemia.

Su Everyeye trovate la recensione di Hammamet, film nel quale Favino interpreta Bettino Craxi.