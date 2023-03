Oscar, Jimmy Kimmel a Chris Rock: 'Dev'essere fiero di come ha reagito allo schiaffo'

Sembra ieri, ma è già passato un anno dallo slap-gate alla Notte degli Oscar: la scena di Will Smith che schiaffeggia Chris Rock è comunque ancora impressa nelle nostre menti, così come la scelta del presentatore di non alimentare ulteriori polemiche reagendo in maniera altrettanto violenta, (non)reazione lodata anche da Jimmy Kimmel.

Mentre Will Smith torna a parlare dello schiaffo a Chris Rock in un video ironico, il presentatore degli Oscar 2023 si complimenta infatti con il suo collega: "Sono ancora scioccato da ciò che è accaduto. Veder succedere una cosa del genere al di fuori di contesti tipo il The Maury Povich Show è scioccante. [...] Penso sia qualcosa che tutti noi condanniamo e che ora sia il momento di guardare avanti. Un giorno ci ripenseremo allo stesso modo in cui oggi ripensiamo al tizio nudo sul palco: un momento strano di cui tutti abbiamo parlato e dal quale abbiamo imparato qualcosa" sono state le parole di Kimmel.

Il presentatore prosegue: "Esser preso a schiaffi e restare così calmo è qualcosa di cui Chris dovrebbe andare fiero. Spero che un giorno i nipoti di Chris possano ancora sentirsi fieri di questa cosa, anche quando lui non ci sarà più". Pensate anche voi che Chris Rock abbia effettivamente reagito nel modo giusto? Diteci la vostra nei commenti! Tornando alla premiazione di quest'anno, intanto, ecco quali sono i migliori film da Oscar per imparare l'inglese secondo un recente studio.