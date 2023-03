Oscar, Jamie Lee Curtis cita il suo film:'Più donne 'everything, everywhere, all at once''

Jamie Lee Curtis è stata premiata per la prima volta in carriera con l'Oscar alla miglior attrice supporter, alla sua prima candidatura assoluta. La star di Everything Everywhere All at Once ha approfittato dell'occasione per parlare della battaglia per la parità di genere ancora in atto, con un gioco di parole molto azzeccato.

"La cosa più importante è l'inclusività, quindi di base più fo********e donne 'everything, everywhere all at once'" ha dichiarato l'attrice, giocando con il titolo del film che le ha permesso di vincere l'Oscar.

"Ovviamente mi piacerebbe vedere molte più donne nominate, in modo che ci sia parità di genere in tutti i settori e in tutti i rami, e penso che ci stiamo arrivando. Ancora non siamo nemmeno lontanamente vicini" ha dichiarato Curtis. Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Everything Everywhere All at Once, film vincitore di ben sette premi Oscar.



L'attrice successivamente si è addentrata maggiormente nell'argomento, affrontandone anche le complicanze:"Ciò implica la domanda più grande 'Come includi tutti quando ci sono scelte binarie?'. Ed è molto difficile, come madre di una figlia trans lo comprendo perfettamente. Eppure ridurre il genere della categoria sono preoccupata che possa diminuire le opportunità per le donne, tema per il quale ho lavorato duramente per cercare di promuoverlo".



La chiacchierata della stampa con Jamie Lee Curtis è circolata molto sul web ma non quanto l'intervista a Hugh Grant prima della cerimonia.

Nel cast del film dei Daniels anche Michelle Yeoh, Key Huy Quan e Stephanie Hsu.