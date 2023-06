Oscar Isaac vuole Pedro Pascal come Peter Parker in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Da qualche parte nel Multiverso c'è un Peter Parker interpretato da Pedro Pascal, e Oscar Isaac vuole assolutamente trovarlo in tempo per l'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo e ultimo capitolo della saga d'animazione con protagonista Miles Morales.

Parlando con British GQ in occasione dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'attore di Moon Knight - interprete di Miguel O'Hara alias Spider-Ma 2099 nella saga animata di Sony Pictures - ha affermato che una delle abilità dei produttori del franchise è quella di riuscire a "trovare sempre la persona giusta per il personaggio giusto", ma dal canto suo ha suggerito che la star di The Last of Us dovrebbe dare voce ad un Peter Parker di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: “Troviamo qualcosa anche per lui!" ha dichiarato Oscar Isaac. "Dovrebbe essere una Spider-Persona, come una sorta di vecchio e irritabile Spider-qualcosa”.

Nella stessa intervista, Oscar Isaac ha anche parlato Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 rivelando ciò che ammira del personaggio: "Ha parecchi particolari uniche che lo distinguono da tutto il resto, e non parlo solo delle zanne e degli artigli ma soprattutto di questa violenza che gli ribolle dentro in ogni momento. Credo che sia un personaggio davvero interessante. L'arte in questo film è meravigliosa, ma lo è in particolare con Miguel, penso: il modo in cui si trasforma visivamente e diventa più feroce man mano che le cose vanno a rotoli, per me è stato davvero sorprendente da vedere."

Spider-Man: Across the Spider-Verse è ora al cinema, il sequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà il 29 marzo 2024.